Allarme Atalanta | terza sconfitta per i nerazzurri con 11 gol incassati

(Di mercoledì 25 settembre 2024)in cinque partite, come non capitava con Gasperini in panchina dal 2016, dal suo esordio sulla panchina nerazzurra.dolorosa per la classifica, perché la Dea in vantaggio alla fine del primo tempo era virtualmente quarta, a 9 punti, a due lunghezze dalla vetta, quando la gara sembrava in discesa dopo il vantaggio realizzato da Zappacosta e un dominio tattico che faceva presagire il raddoppio. E invece il gol a freddo del Como dopo soli 22 secondi ha ribaltato la partita come fosse una clessidra, con l’di fatto uscita dalla gara per un quarto d’ora: tre gol subiti in appena dodici minuti, contro un avversario che si presentava da ultimo in classifica.