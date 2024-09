Oroscopo di branko di oggi martedì 24 settembre 2024 | Acquario Esplora Nuovi Orizzonti Il Cambiamento Ti Porterà Benefici!Oroscopo di branko di oggi martedì 24 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 24 settembre 2024) L’diper24Ariete dovete riflettere su alcune scelte recenti. Non dovete agire d’impulso, ma valutare i pro e i contro. Fatevi consigliare da chi vi circonda, potrebbe offrirvi nuove prospettive. In amore evitate le polemiche e cercate momenti di tranquillità. Toro per le questioni pratiche sarà la giornata perfetta. Qualsiasi problema di lavoro riuscirete a risolverlo senza grossi problemi. Siete super positivo, anche se notate che nella coppia qualcosa non va, volete subito chiarire giocando a carte scoperte. La calma e la determinazione saranno le vostre armi vincenti. Gemelli ottima la comunicazione, un po’ persuasiva, quanto basta, ma nel complesso schietta e concisa. E’ il momento giusto per proporre nuove idee.