Nintendo sarà presente a due grandi eventi a Milano questo weekend

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 24 settembre 2024)si prepara a regalare un fine settimana ricco di sorprese e divertimento con due memorabili appuntamenti! Il 28 e il 29 settembre, infatti, si terrà presso lo spazio Superstudio MAXI in via Moncucco, 35, l’Urban Culture Festival PLUG-MI, l’evento organizzato da Fandango Club Creators, dedicato agli amanti della cultura urban in tutte le sue sfaccettature: musica, sport, arte e moda. Dal 27 al 29 settembre, invece, tornerà l’appuntamento con Sport&Fun Experience Village, il festival dello sport presentato da Eurosport, che animerà gli spazi attorno all’Arco della Pace di