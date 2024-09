Inferno di acqua e fango | così nonna e nipote sono scomparsi terribile racconto di quei minuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Montecatini Val di Cecina (Pisa), 24 settembre 2024 – “Era buio ed è venuto da noi un signore. Cercava con una torcia suae sua moglie, ladella bambina”. In queste drammatiche parole c’è tutto il terrore vissuto in località La Gabella, nel comune di Montecatini Val di Cecina. Dove dopo le piogge torrenziali che hanno interessato la zona, il torrente Sterza si è gonfiato fino a straripare. L’ha travolto tutto. Anche quel gruppo di case con annesso bar alimentari. Un buen retiro per tanti turisti, anche stranieri, tra cui la famiglia tedesca colpita in pieno dall’. Erano in vacanza in una casa della zona. L’appunto li ha sorpresi. Hanno provato a salire sul tetto ma il piccolo, di non più di tre mesi di età, è scivolato. Laha provato a prenderlo ma è caduta lei stessa. Entrambistati travolti dall’