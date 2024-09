Immigrazione e permessi di soggiorno | voci e speranze dal Festival Panafricano di Torino 

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di martedì 24 settembre 2024) Ho avuto il privilegio di partecipare al dibattito sul tema deidialdi Torino. È stato un incontro ricco e interessante, nel quale si sono affrontate questioni cruciali e condiviso esperienze significative. Le testimonianze condivise sono state a tratti emozionanti, mettendo in luce le sfide e ledi chi vive questa realtà ogni giorno. È stato un momento di grande riflessione e crescita personale. Il dibattito ha messo in luce una delle problematiche più urgenti e complesse che affliggono la comunità degli immigrati in Italia: i ritardi nel rilascio deidi. Sono ritardi effettivi, che possono durare mesi o addirittura anni, è rappresentano una fonte di grande sofferenza per gli stranieri che si trovano a vivere in un limbo legale e sociale.