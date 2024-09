Erdogan | Fermare Netanyahu come Hitler

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 24 settembre 2024) 19.02 "vi fu un'alleanza per, ora è necessario formare un'alleanza per. Quanto prima devono essere adottate misure di prevenzione. Israele si permette di compiere massacri perché è sostenuto da un pugno di Paesi". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyipintervenendo all'Assemblea Generale Onu. "La Turchia non ha nulla contro Israele e siamo totalmente estranei all'antisemitismo. Il nostro problema è la politica della violenza e dei massacri portata avanti dal governo israeliano".