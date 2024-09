Da esigenza durante il lockdown a commodity per l’utente | i numeri del training digitale

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 24 settembre 2024) Soluzioni che hanno spinto anche le persone che in precedenza non volevano recarsi in palestra ad allenarsi all’interno di casa o in un luogo all’aperto. Una dinamica diventata sempre più strutturata nel periodo della pandemia, quando ile le altre restrizioni per contenere la diffusione del virus Sars-CoV-2 avevano – di fatto – condizionato le nostre abitudini. Se oggi la palestra è sempre più, una parte del merito va data anche a chi ha sviluppato e creato nuovi modelli di business basati sulle app per l’allenamento. LEGGI ANCHE > Anche le palestre sono sempre più digitali Palestre chiuse, restrizioni alla mobilità e tante altre dinamiche che – fortunatamente – oggi sono solo un ricordo. Contestualmente a questi eventi, moltissime persone hanno deciso di rimettersi in forma (o mantenere la propria forma fisica) allenandosi da casa.