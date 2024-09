Cardiff chiesti ancora 120 milioni al Nantes per la morte di Emiliano Sala

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Non si arresta la battaglia del, che ha ribadito l’intenzione di ottenere 120di euro dalper ladi, tragicamente scomparso in un incidente aereo nel gennaio del 2019 proprio mentre stava completando il trasferimento al club gallese, che è stato comunque obbligato dalla Fifa a versare i 17pattuiti con i francesi. A riportarlo è L’Équipe, che spiega come ilabbia anche incaricato una società specializzata di verificare le sue possibilità di salvezza in quell’edizione di Premier League, se l’attaccante non fosse morto. Un’iniziativa decisamente discutibile, ma basti pensare che lo scorso anno il presidente Vincent Tan dichiarò: “Non ci fermeremo, questo è solo l’inizio”. Intanto oggi si è tenuta una nuova udienza sul caso.120alper ladiSportFace.