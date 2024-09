Atalanta-Como i biglietti restano validi anche per il recupero

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024) L’informa che iemessi per assistere alla partita, inizialmente in programma alle 20.45 di lunedì 23 settembre e rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno reso impraticabile il campo, saranno consideratiper l’accesso al Gewiss Stadium in occasione della gara diin programma martedì 24 settembre alle 20.45. Saranno consideratigli accrediti disabili. I tifosi che a causa del cambiamento di data e orario non potessero più assistere all’evento, potranno cedere il proprio titolo di accesso a terze persone, attraverso la funzione Cambio Utilizzatore al link dedicato. Isaranno cedibili a tutti, indipendentemente dalla tariffa selezionata in fase di acquisto.