Una dote di 40mila euro per aiutare a pagare le rette sportive

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il Comune dà una mano aledei ragazzi. Torna il contributo che aiuta le famiglie ad associare i figli alla disciplina che preferiscono:il tesoretto destinato dalla giunta di Vimercate allo scopo. La misura è destinata alla fascia 5-8 anni che si alza fino a 26 in caso di disabilità. Ma per partecipare al bando ci sono alcuni paletti: l’Isee del nucleo non deve superare i 25mila, l’entità della cifra che si può ottenere cambia proprio in base del redditometro. Si va da 75(con Isee tra i 18mila e i 25mila) a un massimo di 125 (entro i 10mila) con un tetto massimo del 70% dell’iscrizione, che non potrà essere inferiore ai tre mesi, pena l’annullamento della domanda.