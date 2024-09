Ryback | Un tradimento di Triple H non viene fuori per via di un accordo di riservatezza

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 23 settembre 2024) Quando c’è da sparare a zero sulla WWE e in particolare chi la gestisce sappiamo chenon si tira indietro. Il colosso non ha mai gradito il suo allontanamento dalla federazione e negli anni diverse sono state le sue bordate, soprattutto indirizzate a Vince McMahon. Questa volta nel mirino diè finitoH e l’ex campione Intercontinentale ha parlato di una presunta relazione clandestina del COO della WWE con l’ex campionessa Kaitlyn. “Coincidenze? Io non credo”parlando nel suo podcast Theshow ha buttato lì la bomba, dicendo che diverse persone gli hanno parlato di una relazione traH e Kaitlyn, scoperta proprio poco prima che l’ex Divas Champ lasciasse la federazione. Queste le sue parole: “C’è questa storia, probabilmente coperda da undi. È responsabilità di Kaitlyn raccontare quella storia, non mia.