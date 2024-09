Prima le botte alla ex quindi le minacce | Se mi denunci preparati la bara Arrestato 45enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un uomo, nato nel 1979, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti di una donna con cui aveva una relazione sentimentale. L’arresto è avvenuto su richiesta della Procura della Repubblica, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.e vessazioni L’uomo è gravemente indiziato di aver ripetutamente minacciato la donna con frasi violente come: “Ora ti do un cazzotto e ti stacco la testa” e “Ho già chiamato della gente per farti sistemare,la”. Oltre allefisiche, l’uomo avrebbe anche creato un falso profilo social per denigrare e offendere la vittima, prolungando così le vessazioni psicologiche. Arresto e misura cautelare Le indagini, supportate da referti medici che attestano le lesioni subite dvittima, hanno portato all’arresto dell’uomo.