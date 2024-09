Maltempo in Toscana nubifragi e allagamenti nel Livornese

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 23 settembre 2024)innelinnel. In unacon allerta meteo gialla lunedì 23 settembre in tutta la regione per forti temporali e rischio idrogeologico. Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carducci, raccomanda via social di non uscire. Aperto il Coc Centro operativo comunale: “Strade chiuse:- S.P. Bolgherese- ?S.P. Accattapane. Il fosso Carestia ha superato il livello di guardia ed è prossimo alla tracimazione. A causa degli intensi rovesci di pioggia, la situazione del reticolo idraulico sta peggiorando, la rete viaria non consente spostamenti sicuri, si raccomanda di evitare gli spostamenti” Paolo Riccucci, sindaco di San Vincenzo, chiude le scuole.