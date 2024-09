James Cameron risponde ai critici | Fatemi vedere i vostri 3 dei 4 film che hanno incassato di più

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024)ai: “3 dei 4chedi più”sarà quasi certamente ricordato come uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Terminator, Terminator 2: il giorno del giudizio, Aliens e Titanic sono tra le sue regie più amate e poi c’èAvatar. Sebbene ildel 2009 sia stato un risultato tecnico sbalorditivo, ha attirato le critiche per quella che alcuni ritenevano una storia mediocre e per i dialoghi “sdolcinati” per i quali i suoi blockbuster sono stati spesso messi sotto accusa nel corso dei decenni. Parlando con Empire Online del 40° anniversario di Terminator,ha dichiarato: “Non lo considero un Santo Graal, questo è certo. Lo guardo ora e ci sono parti che fanno rabbrividire e altre che fanno pensare: ‘Sì, abbiamo fatto bene con le risorse che avevamo a disposizione’”.