Imbarazzante | la sentenza che stronca l’Inter e Inzaghi dopo il derby

(Di lunedì 23 settembre 2024) C’è unanetta cheancor di più la prestazione delnelcontro il Milan, perso per 1-2 tra le criticheha perso in malo modo ilcontro il Milan per 1-2.aver subito il gol di Pulisic, la squadra diha reagito bene, trovando il pareggio di Dimarcouna bella giocata di Lautaro Martinez. Anchei nerazzurri hanno provato a segnare costruendo diverse azioni da gol, mettendo in difficoltà la difesa del Milan, che comunque non si è mai disunito. Il giudizio duro sul(LaPresse) SerieANews.comCiò che più ha fatto specie guardando ilè stata la differenza di atteggiamento trae il Milan. Le due squadre hanno approcciato in modo diverso la partita sia nel primo, sia nel secondo tempo.