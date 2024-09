Grande Fratello Lorenzo Spolverato pronuncia una frase pessima sulla sua ex fidanzata | pioggia di polemiche

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 23 settembre 2024), il modello 28enne di Milano, è dal primo momento uno dei concorrenti delal centro dell’attenzione dell’attento pubblico. Non appena ha varcato la porta rossa, si è reso protagonista di un’imminente vicinanza con l’ex velina Shaila Gatta. Tra loro è nata una sintonia tanto immediata da lasciar pensare a parte del pubblico che si trattasse di un’infallibile strategia del ragazzo per rimanere più a lungo possibile in gioco. Nelle ultime ore, invece, alcune precise esternazioni disono state motivo di numerosissime critiche da parte del web. In una conversazione con i suoi coinquilini a proposito dell’amore,ha commentato: Cioè scusa, l’amore tossico non è amore? I suoi colleghi hanno subito sottolineato che per amare una persona bisognerebbe volerne non bene, di più, e volerla vedere felice.