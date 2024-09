Classifica senza errori arbitrali 5 giornata serie A 2024 – 2025

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non brillano gli arbitri di Rocchi. Tutt’altro! Quanto accaduto a Lecce con l’espulsione di Guilbert con quanto non avvenuto a Milano con Bastoni, evidenzia ancora una volta un doppiopesismo arbitrale intollerabile. Se è da regolamento il cartellino rosso per Guilbert che sfiora appena Cancellieri, non si riesce a comprendere l’ammonizione verbale per Bastoni che spinge platealmente a terra Pulisic. Sbaglia comunque Guida a Lecce. L’espulsione di Cancellieri per fallo da ultimo difendente in chiara occasione da rete su Dorgu è alquanto affrettata. Il calciatore pugliese è in posizione defilata ed al centro area parmense, in posizione più avanzata, c’è l’emiliano Osorio. Non convince neanche Marcenaro a Firenze, indotto all’errore dall’improvvido intervento di Abisso al VAR.