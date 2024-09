Chiara Petrolini spunta il video shock | Chi resta prima incinta?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Chi verrà arta per? E chi resterà?”.scherzava su TikTok con un’amica qualche anno fa.registrati in momenti spensierati, che non avevano significato se rappresentare un momento di gioco tra due adolescenti. Oggi, quegli stessiappaiono come un triste presagio. Da più di un mese Traversetolo è scossa dal terribile ritrovamento di un cadavere di neonato – poi diventati due – nel giardino di un’apparentemente normalissima villetta della località Vignale. Protagonista della vicenda è per l’appunto, 22enne studentessa di giurisprudenzae scienze dell’educazione poi: anche lei all’apparenza senza nulla da nascondere, oratoriana, scout e legata sentimentalmente al coetaneo Samuel.