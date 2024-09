Chainsaw Man | Tutto quello che sappiamo sul film di Reze Arc

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 23 settembre 2024)Man è attualmente in fase di produzione del suo primo lungometraggio, eMan – The Movie:Arc è in fase di realizzazione. Il mangaMan di Tatsuki Fujimoto era già un successo per la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, ma ha raggiunto livelli completamente nuovi grazie al successo del suo adattamento anime ufficiale. Presentata nel 2022, la prima stagione dell’adattamento della serie manga originale di Fujimoto è stata un tale successo che non è stata una sorpresa scoprire che c’erano già dei piani per continuare l’anime in qualche forma. Ma la sorpresa è stata scoprire che la serie sarebbe proseguita con un nuovo. L’anime televisivo diMan si è concluso con 12 episodi e con i momenti finali dell’arco Katana Man del manga di Fujimoto.