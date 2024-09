Cerchiai Febaf ' per favorire crescita avanti su garanzie'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) "L'alleanza fra pubblico-privato" attraverso il consolidamento e rafforzamento del sistema dialle Pmi che sta ben funzionando è la chiave perladel nostro paese. E' quanto auspica il presidente dellaFabionel suo intervento di apertura della giornata dell'investitore organizzata dall'associazione. "L'aumento delle entrate pubbliche non può certo derivare da nuove imposte o da un incremento delle attuali e deve essere quindi conseguente a miglioramento di produttività".ha fatto l'esempio della buona esperienza del fondo centrale di garanzia per il quale auspica "un consolidamento della positiva riforma in scadenza a fine 2024".