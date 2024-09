Baronissi Urban Nature 2024 | la natura si fa cura

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il 28 e 29 settembre, la Pro LocoAPS, in collaborazione con il WWF Italia, ti invita a partecipare all’VIII edizione di! Un evento pensato per sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno della tutela dellanelle città italiane. Con il tuo supporto, finanzieremo progetti che coinvolgeranno scuole, ospedali pediatrici e realtà locali, contribuendo a creare un ambienteo più sostenibile. Obiettivi dell’evento: Espandere gli spazi verdi nelle città per migliorare la qualità della vita e combattere l’inquinamento. Utilizzare soluzionili per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, come inondazioni e ondate di calore. Promuovere un’ecologia integrale, facilitando una vera transizione ecologica per il futuro delle nostre comunità.