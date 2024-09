Atletico Madrid-Rayo Vallecano 1-1 | Gallagher a segno nel deludente pareggio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 23 settembre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’ha perso terreno nei confronti del Barcellona nella sua corsa al titolo della Liga, fermandosi domenica sul punteggio di 1-1 con i rivali cittadini del. Gli ospiti hanno resistito alla pressione iniziale e hanno quasi preso il comando in modo sorprendente quando il tiro da fuori di Julian Alvarez si è stampato sulla traversa. Ma la squadra di Diego Simeone si è trovata sotto di un gol al 35° minuto, quando Isi Palazon ha respinto in rete il cross di Raul de Tomas dopo una bella azione di Jorge de Frutos. Tuttavia, la parità è stata ristabilita quattro minuti dopo l’intervallo, quando Conorha segnato dal limite dell’area superando Augusto Batalla, realizzando il suo secondo gol in altrettante partite con il suo nuovo club.