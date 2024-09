Assaporiamo ogni singolo istante | l' ultimo messaggio di Paola Marella commuove tutti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Se ne va, l'architetta d'interni e conduttrice televisiva, ma soprattutto una vera icona di stile con la sua eleganza innata e quel gusto particolare per i dettagli che tutte noi abbiamo ammirato e apprezzato. Donna di classe, garbata, mai sopra le righe, capace di sorridere fino alla fine continuando a lavorare e a dispensare consigli di arredamento e moda. Nel suovideo di quattro giorni fa la si vede gioiosa mentre mostra come s'indossa una coloratissima pashmina sopra un lungo spolverino. «Mi fa già pensare all'autunno che sta arrivando, e a come il tempo sembra volare via sempre troppo velocemente. Ma oradi questi ultimi giorni d'estate», scriveva su Instagram. Forza, coraggio e determinazione non l'hanno mai abbandonata neanche durante la sua lunga battaglia contro il cancro.