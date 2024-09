Affari Tuoi anticipa alle 20 | 15 causa sciopero

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un aiuto per Amadeus arriva dalla Rai! Loodierno sta indebolendo i palinsesti e si rifletterà sulla programmazione di. Il gioco dei pacchi, cometo, andrà regolarmente in onda ma anticiperà20:15. Ciò significa che dovrà accontentarsi di un’edizione rimaneggiata del TG1 come traino. Inoltre l’inizioto implicherà una fineta. Per Chissà Chi è, la cui conclusione era già prevista tardi (21:40), l’occasione di sforare acchiappando quanto più pubblico possibile, una volta terminato il game con Stefano De Martino. La proposta di prime time di Rai1, Brennero, che a sua volta inizierebbe in leggero anticipo, non è nemmeno così temibile. Chiaramente, i cambi di palinsesto in casa Rai avvantaggeranno tutte le reti, in primis Canale 5 che schiera la prima di Striscia la Notizia.