A Milano la pizza che costa 1 500 euro

(Di lunedì 23 settembre 2024) Altro che la margherita del Crazydi Briatore. Pagare 17per l’iconica pietanza nel locale inaugurato a sul lungomare di Napoli in confronto appare un affare, un prezzo alla portata di qualsiasi tasca Per quella che viene servita nell’hotel per adulti di Philipp Plein presentato alla Fashion Week dibisogna pagare 1.500. Sì, laallo champagne cosa ben 1.500. “Considerando che il Dom Perignon ha lo stesso prezzo, praticamente è un omaggio della casa”, ci scherza su Philip Plein, stilista e imprenditore tedesco 46enne. E già fa discutere, ovviamente, l’hotel extralusso con sala da tè, ristoranti vegano e giapponese, menu pet friendly, che, con un investimento di 40 milioni, ha preso il posto dei locali che erano occupati da Krizia in via Manin. L’albergo per privilegiati è stato inaugurato sabato ed è una sorta di immenso parco giochi.