Santa Marinella diventa una città cardioprotetta

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024- Sabato mattina è stato posizionato il primo defibrillatore semiautomatico DAE pubblico. Il dispositivo salvavita è stato dislocato all’esterno della sede della Polizia Locale, lato viale della Repubblica, in una teca allarmata e termoregolata. A consegnarlo allanelle mani del Sindaco Pietro Tidei e della comandante della Polizia Locale Kety Marinangeli, è stato il capogruppo consiliare della lista civica Moderati perSevera, Alessio Manuelli, in rappresentanza anche dell’assessore Vinaccia e del consigliere Rosa che non sono potuti intervenire durante il momento della consegna.