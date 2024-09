Napoli McTominay signore del centrocampo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 22 settembre 2024) Ilraccoglie un buon punto all’Allianz Stadium. Gli uomini di Conte, soprattutto nel primo tempo, sono apparsi padroni del gioco. Il tecnico salentino è stato premiato dal coraggio di osare un 4-3-3 in chiave contiana sicuramente. Di versi quotidiani sportivi e media non hanno potuto non notare le grandi qualità di un calciatore in particolare. Mc Tominay, scozzese ex United, ha fatto vedere il suo valore fatto di prestanza fisica, ma anche di bravura tecnica.supera la prova del 9 Il Corriere dello Sport ha elogiato la prestazione di Scott, centrocampista del, contro la Juventus: “Per uno che veniva da Manchester, sponda United, giocare in stadi pesanti non rappresentava certo un problema. Poi, però, mancava la prova del 9, la certezza di quanto già più o meno si sapesse.