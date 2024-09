Mourinho un disastro anche in Turchia | Derby perso e sfottò

Leggi tutta la notizia su rompipallone

L'avventura di Josè Mourinho in Turchia non sta andando come da pronostico per lo special one, specialmente dopo la sconfitta di ieri nel derby con il Galatasaray. La gara di ieri sera tra Fenerbache e Galatasaray si è conclusa con la sconfitta del club allenato da Josè Mourinho, il Galatasaray ha trionfato fuori casa per 1-3 con le reti di due ex di Serie A: Torreira e Mertens. Ieri il club di Mourinho ha avuto la possibilità di andare al primo posto ma non c'è stato nulla da fare, il Galatasaray si è reso superiore e ha confermato il primato. Il club di Osimhen ha agguantato le 6 vittorie su 6, punteggio pieno per loro in campionato. Mourinho deriso dal Galatasaray sui social La partita, probabilmente, è iniziata già all'arrivo di Osimhen in