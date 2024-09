MotoGP pesante caduta per Bagnaia a Misano Bastianini vince con un sorpasso al limite su Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Eneapiazza la zampata che non ti aspetti eil Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, secondo appuntamento consecutivo ae quattordicesimo round stagionale del Mondiale. Il padrone di casa romagnolo ha avuto la meglio su Jorgecon undurissimo (regolare, ma al) all’ultimo giro in curva 4, centrando il secondo successo dell’anno dopo Silverstone. Vittoria numero 7 in top class (la 13ma complessiva nel Motomondiale) per “Bestia”, che vuole continuare ad inseguire il sogno di una complicata rincorsa per il titolo mondiale. In chiave iridatapuò comunque considerarsi soddisfatto della piazza d’onore odierna, alla luce del ritiro del suo grande rivale Francesco, caduto alla Quercia quando mancavano sette tornate alla conclusione della gara.