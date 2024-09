Mondiali ciclismo Zurigo 2024 Ganna | Dispiaciuto per l’oro sfumato di 6 secondi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Filippoed Edoardo Affini si godono le medaglie conquistate nella cronometro: il belga ha trionfato nella gara time trial deidi didisu strada. “Sonodi aver persoper soli sei, c’è da dire che sono stato sconfitto non da un outsider, ma da un fuoriclasse come Remco“, ha detto, medaglia d’argento alle spalle di Evenepoel, che si conferma Campione del Mondo nella specialità. “Sono venuto a questo Mondiale per rimettermi in gioco e credo di aver onorato al meglio la maglia. Sono molto contento per Edoardo: è dal Mondiale di Firenze del 2013 che corriamo insieme e finalmente siamo entrambi sullo stesso podio“, ha aggiunto il campione azzurro, argento olimpico in carica. “Sono contento perché, anche se non ho visto i dati, credo di aver fatto la mia miglior prestazione di sempre.