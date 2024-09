Le figlie di Emily Blunt credevano che la madre fosse come il suo personaggio in Il Diavolo veste Prada

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Il ruolo diin Ilpotrebbe essere iconico tra i fan, ma i suoi figli non sono necessariamente d’accordo. L’attrice ha recentemente dichiarato a Page Six che le sue due, Hazel, 10 anni, e Violet, 7 anni, avute dal marito John Krasinski, hanno trovato il suoCharlton nel film del 2006 piuttosto sgradevole. “Pensavano che fossi la persona più cattiva che avessero mai incontrato“, ha raccontatodella loro reazione. In Il, l’attrice interpreta un’assistente nervosa di una rivista di moda immaginaria, Runway, al fianco di Meryl Streep e Anne Hathaway. Tuttavia, il film è ancora amato da molti, il che sconvolge ancora oggi la star di Oppenheimer. “È incredibile che abbia un’impronta digitale così indelebile sulle persone e che venga citato da me ogni settimana“, ha detto.