La nuova Roma di Juric batte l’Udinese Un 3-0 chiude la settimana degli addii e delle tensioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Una vittoria per 3-0 controunapiena di tribolazioni per la. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi e le dimissioni, ufficializzate oggi, della CEO Lina Souloukou, l’esordiente Ivansi gode i primi tre punti stagionali dei giallorossi nel segno di Dovbyk (secondo gol stagionale), Dybala e Baldanzi. La contestazione è stata forte, feroce, con tanti cori e striscioni per De Rossi, ma alla fine sul campo dell’Olimpico si sono visti i primi i primi segni del calcio di. Lagioca a uomo a tutto campo, nello stile del tecnico croato, soffocando la manovra dei friulani, che perdono così la vetta della classifica dopo tre vittorie consecutive. Al 7? la prima occasione: Angelino innesca Dovbyk che aggancia e cerca di incrociare: Okoye è attento.