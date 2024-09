Kate torna in pubblico | la prima apparizione della principessa dopo la fine della chemioterapia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024)uscita pubblica per ladel Galles in seguito all’annuncio. Insieme al marito William,Middleton è stata infatti avvistata mentre si recava in chiesa: in compagniacoppia c’erano anche re Carlo III e la regina Camilla, vicino alla loro tenuta reale di Balmoral in Scozia. La, 42 anni, ha annunciato il 9 settembre di aver completato il trattamento sei mesiaver rivelato di avere il cancro. Un annuncio arrivato a sole sei settimane da quello di Buckingham Palace in cui si è era parlato delil tumore di re Carlo.Leggi anche: Addio a Paola Marella: morta a 61 anni l’architetto voltotelevisione In un video in cui annunciava i suoi progressi,aveva detto che il percorso verso la piena guarigione sarebbe stato lungo e che lo avrebbe intrapreso giornogiorno.