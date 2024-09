Inter-Milan le coreografie | bandierine nerazzurre e meme di Di Caprio | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2024) Tante emozioni nel primo tempo del derby tra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri passano subito in vantaggio grazie ad un gol realizzato da Pulisic, poi il pareggio di Dimarco. I tifosi rossoneri hanno esposto uno striscione con una serie di vignette sfottò nei confronti dei cugini: “oggi la nord ci stupirà: ‘ista diventi pazzo, 6 derby vinti!! Mai stati in B! 2 stelle!’. Questi pensano di essere gli ultrà, ma poi vi scontrate con la realtà. L’eterna barzelletta di questa città”. Il tutto sotto una gigantografiadi Leonardo Disenza coreografia: il motivo “La Curva Nord comunica che in occasione del derby non ci sarà il solito spettacolo della coreografia, ma coloreremo il nostro settore con migliaia di. Il tutto servirà a rendere la curva una marea neroblu, pronta a distruggere il diavolo.