F1 pagelle GP Singapore | trionfo Norris continua il dominio McLaren

(Di domenica 22 settembre 2024) Ledel Gran Premio di, vinto da Lando. Sul podio insieme al pilota inglese anche Max Verstappen e Oscar Piastri. Buona domenica anche per George Russell e Charles Leclerc, che hanno concluso in quarta e quinta posizione.: 10- Landova a vincere la gara di, in un grandioso flag-to-flag. Il numero quattro, partito in pole position, non ha mai abbandonato la testa della classifica. Quella diè una prestazione quasi perfetta, macchiata però da due errori che hanno rischiato di far finire lanel muro. Si conclude comunque con un sorriso la domenica dell’inglese, che si avvicina a Max Verstappen in classifica. VERSTAPPEN: 9.5 Max Verstappen trova la seconda posizione sul podio nel Gran Premio di. La Red Bull si ritrova dopo una serie di weekend difficili, con il numero uno che sale nuovamente sul podio.