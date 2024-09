Canoa slalom Agata Spagnol esce ai quarti nel kayak cross nella Finale di Coppa del Mondo a La Seu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Si chiude a La Seu d’Urgell, in Spagna, ladelladel2024 di: la quarta ed ultima giornata viene dedicata interamente al. In casa Italia la migliore è, cheaied è 15ma, mentre tra gli uomini Michele Pistoni termina 32°.femminile doppietta britannica, con Mallory Franklin prima e Kimberley Woods seconda, mentre completa il podio la transalpina Angele Hug, terza. L’unica azzurra in gara,, termina quarta nel primo quarto die si classifica al 15° posto assoluto.graduatoria generale si ripete la doppietta britannica, ma a posizioni invertite: vince Kimberley Woods con 219 punti davanti a Mallory Franklin, seconda a quota 201.