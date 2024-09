Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 21 settembre 2024) AGI - La Ligascende in campo contro gliche, nelle ultime settimane, sono tornati a devastare la nazione. La massima serie calcistica lusitana si è impegnata a piantare 200pergol segnato nella sesta giornata di campionato, un segno di solidarietà verso i danni fatti dalle fiamme e di rispetto per le sette vittime, tra cui tre vigili del fuoco. Durante questo turno, prima dipartita, verrà osservato un minuto di silenzio, e al centro del campo verrà simbolicamente posizionato un casco da pompiere mentre i due capitani delle squadre entreranno in campo indossando la giacca dell'arma. Anche le società calcistiche si sono impegnate a consegnare donazioni, tra cui cibo e beni di prima necessità, tra cui indumenti protettivi e articoli per l'igiene, a chi è stato colpito dalle calamità naturali.