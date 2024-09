Tragedia nella notte a Santa Maria di Sala | un giovane morto e due feriti in un incidente sulla SR 15

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024)di– Un tragicostradale si è verificato poco prima dell’una dilungo la SR 15, nel comune didi, in provincia di Venezia. Due automobili sono rimaste coinvolte nello schianto che ha causato la morte di une il ferimento di altre due persone, di cui una in condizioni gravi. Le squadre dei vigili del fuoco di Mira, con il supporto dei volontari di Mirano, sono intervenute immediatamente sul luogo dell’. Uno dei veicoli si è ribaltato mentre l’altro è finito in un canale di scolo. I pompieri hanno messo in sicurezza le vetture e proceduto all’estrazione delle persone rimaste intrappolate all’interno. Il personale sanitario del Suem ha prestato i primi soccorsi, ma per uno dei giovani coinvolti non c’è stato nulla da fare: il medico giunto sul posto ha dovuto dichiararne il decesso.