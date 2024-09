Quando cade l’equinozio d’autunno 2024?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 21 settembre 2024)204 cadrà il 22 settembre e non il 21 come normalmente si crede. La credenza, infatti, è che l’inizio delle stagioni avvenga sempre in una stessa data, ma non è così. Per il nono anno di fila, l’inizio dell’autunno avverrà in un giorno non “canonico”. Nel 2015 il primo giornoè stato il 23 come nel 2018, nel 2019, nel 2022 e nel 2023, il 22 nel 2021, 2020, 2016 e 2017. Da cosa dipende questa particolarità? Come vi avevamo spiegato qui, scrivendovi del Solstizio d’estate, l’alternanza delle stagioni è legato al movimento che la Terra compie attorno al Sole. Un movimento, detto rivoluzione, che compie in 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi e che, una volta ogni quattro anni, genera un giorno in più (l’anno bisestile).