Oroscopo Paolo Fox 22 settembre 2024 | Luna in Gemelli calo energico per Pesci

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di sabato 21 settembre 2024) Cosa prevede l'diFox per il 22? La settimana volge al termine con il transito dellain. Tante questioni saranno al centro dell'attenzione astrale del noto astrologo. C'è chi affronterà nuove battaglie e chi si godrà queste 24 ore. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox di domenica 22, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.22Fox: Ariete, Toro,Ariete –Fox ti trova carico e invita a fare tutto ciò che vuoi. Le trattative per l'attività e le prove di studio, saranno baciate dalle stelle. L'amore risale la china. Toro – L'del giorno si prevede faticoso. Non intestardirti e non pretendere la perfezione. Se ti senti confuso, cerca di gestire le cose con cura.