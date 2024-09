Napoli Basket-Virtus Bologna Supercoppa Italiana 2024 | le ultime

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) La seconda sfida di questa prima competizione cestistica della nostra pallacanestro è pronta per aprire ufficialmente la stagione/25 della LegaA. Come di consueto, infatti, la final four dellafungerà da apripista per l’annata che verrà. Sono quattro le compagini che si daranno battaglia per alzare al cielo il primo trofeo: alle ore 20:45darà vita all’ultimo match che completerà, ovviamente, il quadro della finale che si disputerà nella giornata di domani. Le due compagini scenderanno in campo conoscendo, quindi, già la prima finalista che uscirà fuori dall’incontro tra Olimpia Milano e Umana Reyer Venezia. Compito arduo per i partenopei di Igor Milicic che dovranno piegare le resistenze dei ragazzi di Luca Banchi, già più forti, che saranno sospinti dalla forza del pubblico amico.