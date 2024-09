Juve-Napoli omaggio a Buffon | meglio due feriti che un morto 0-0 narcolettico ma ottimo per il Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024)è undueche unÈ stato uno zero a zero da narcolessia. Com’era ampiamente probabile. La sconfitta avrebbe creato polemiche in entrambi gli schieramenti. A Torino c’è una spaccatura nemmeno strisciante tra i silenti allegriani e fautori del nuovismo. Aqualcuno aveva storto il naso per il gioco espresso. E così è finita 0-0. Difficile dire chi avrebbe vinto ai punti, sarebbe finita pari anche nel pugilato. Conte ha varato una sorta di 4-3-3, non troppo offensivo. Di certo i tre d’attacco se vogliono giocare, devono pressare. Come faceva il tridente della primadi Lippi. Non a caso al 70esimo Conte li ha sostituiti tutti e tre.l’esordio di McTominay. Né Meret né Caprile (entrato al suo posto al 35esimo) hanno effettuato una parata. Di Gregorio due.