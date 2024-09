Il più grande massacro nella storia della Finlandia e la brutalità della Russia zarista

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 21 settembre 2024) Le truppe di Pietro ilsbarcanonotte nel piccolo villaggio di Hailuoto, un’isoletta nel Golfo di Botnia che separae Svezia. Gli abitanti sono indifesi, pacifici, rurali. Non hanno strumenti né capacità per difendersi. Le asce dei cosacchi si abbattono fameliche su uomini, donne e bambini. Giovani e anziani. Madri e figli. Alle prime luci del mattino la popolazione di Hailuoto è sterminata. Ottocento vittime in poche ore. Sull’isola dell’Ostrobotnia Settentrionale, dopo quel 21 settembre 1714, non resta più niente. Solo desolazione, campi distrutti, case sfasciate, l’odore mefiticomorte. Ildi Hailuoto è una delle pagine più buie. Le fonti e le testimonianze dell’epoca presentano ancora molti punti ciechi, ma tutte le ricostruzioni concordano nel definirla una strage inumana e brutale.