Giacomo Gobbato morto accoltellato | aveva difeso una donna da una rapina

(Di sabato 21 settembre 2024) Il giovane 26enneprovato a difendere unada unama è statoed è. Ferito un altro giovane Si chiamava, il giovane 26enne di Mestre che è stato ucciso a coltellate per aver tentato di difendere unada unaa Venezia. Tutto è accaduto la scorsa notte e durate la rissa con accoltellamento anche un altro giovane è rimasto ferito. Preso l’aggressore, di origini straniere, che sarebbe ora in stato di fermo. La tragedia si è consumata ieri sera intorno alle 23 nel centrale Corso del Popolo, come riferiscono i giornali locali. I due giovani hanno tentato di bloccare iltore che li ha accoltellati entrambi. E dopo la corso verso l’ospedale dell’Angelo il 26enne è. L’altro giovane è rimasto ferito alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita. I due ragazzi frequentavano il centro sociale «Rivolta» di Marghera.