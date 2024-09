F1 l’amarezza di Charles Leclerc | Non sono riuscito a scaldare le gomme valevamo la prima fila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Una qualifica da dimenticare per la Ferrari: le due Rosse a Singapore partiranno entrambe dalla quintain un Gran Premio in cui è particolarmente importante la posizione di partenza. Decima posizione per Carlos Sainz che è andato a muro al termine del giro di lancio, mentreè nono con un tempo cancellato per track limit che l’avrebbe comunque portato solo al settimo posto. Questa l’analisi del monegasco ai microfoni di Sky Sport F1: “Lenon erano pronte neanche al 50%, siamo usciti dai box che la temperatura non so quanto fosse sotto zero, l’anteriore non so perché non si sia minimamente scaldata. Non so francamente cosa sia successo, ma evidentemente doveva succedere all’ultimo tentativo del Q3. Ho provato a fare del mio meglio per portare lein temperatura davanti, non c’è stato modo di scaldarle”.