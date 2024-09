Approccio dinamismo e attenzione La Pantera cerca i 3 punti ad Ascoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Un ex per parte nella sfida trae Lucchese in programma domenica alle ore 18:30 allo stadio "Del Duca" per la quinta giornata d’andata. Il ventiduenne difensore Manuel Alagna ha vestito la maglia rossonera nelle ultime due stagioni collezionando 64 presenze ufficiali: 57 nel girone B di Serie C (con un gol e un assist), una nei playoff e 6 in Coppa Italia Serie C, per complessivi 3.925 minuti. Sul fronte opposto c’è il ventenne attaccante Luca Sasanelli, che nel 2023 ha militato nella Primavera dell’giocando 16 gare da gennaio a giugno tra campionato Primavera 2 e playoff con due gol e un assist.