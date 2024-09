Verissimo ospiti di sabato 21 settembre | Gerardina Trovato racconta il suo periodo buio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tutto pronto per il weekend di Canale 5: grande attesa per, che anche questa settimana propone le storie di tanti volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a mettersi a nudo ersi tra vita privata e carriera.21arriverà in studio, la cantautrice siciliana che quest’estate, dopo un lungodifficile, aveva chiesto via social ai suoi fan di non abbandonarla. Silvia Toffanin accoglierà poi la campionessa Jasmine Paolini, i conduttori di Tu Sì Que Vales Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, le sorelle della musica pop italiana Paola e Chiara, Teresa Langella e Andrea Dal Corso che parleranno del loro recente matrimonio e infine direttamente da Endless Love ci sarà Melisa Asli Pamuk.