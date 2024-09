Tragedia nel Cilento coppia di anziani travata senza vita nella propria abitazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoa Caselle in Pittari, nel Salernitano. Unadiè stata trovata, stamani,. La drammatica scoperta è stata fatta da uno dei figli, residente al Nord, il quale non aveva notizie dei genitori da alcuni giorni. Preoccupato, ha deciso di recarsi nel piccolo borgo delper verificare la situazione. Il corpo della madre, 85 anni, è stato trovato esanime davanti casa, mentre il padre, 79 anni, era all’interno dell’, anch’esso privo di. L’uomo ha subito allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri della Stazione di Sanza e il magistrato di turno. Indagini in corso. L'articoloneldiproviene da Anteprima24.it.