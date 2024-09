Totò Schillaci la figlia Nicole | Mi manca tantissimo ma almeno ha smesso di soffrire

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Resterà sempre nel mio cuore. Avrei voluto condividere altri momenti con lui, ma non sarà possibile. Ho potuto vivere gli ultimi giorni con lui e ho visto quanto dolore ha provato. Mi, mahadi”. Sono queste le parole di, terzadigol, l’eroe delle Notti Magiche scomparso pochi giorni fa a 59 anni per una malattia, nel giorno dei funerali in Cattedrale a Palermo: “Ho bellissimi ricordi d’infanzia, quando veniva a trovarmi a Cernobbio, ero piccolissima. Poi, dopo il matrimonio con Barbara, giustamente è venuto meno ed ero io ad andare a trovarlo, principalmente nel periodo estivo. Vivevamo lontani, non c’è sempre stato, ma era sempre il mio papà. Voleva che noi fratelli, anche se abitiamo distanti, fossimo uniti e c’è riuscito.