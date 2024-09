Stile Sebastian Milano L’eleganza italiana fa rima con calzatura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) La statua di un cavallo nero sovrasta il rumore degli zoccoli: è l’ambiente intimo e sognante dove, marchio di alta moda dellada donna, ha ambientato la presentazione nello showroom milanese vicino al Castello Sforzesco della collezione per la pvera-estate 2025. Qui trionfa la manualità delle manifatturatra la sede dell’azienda a Parma e i laboratori specializzati della Riviera del Brenta dove l’eccellenza del Made in Italy trova la sua sostanza. Ed eccola la scarpa Riva in limited edition di, una decolletè a tacco dieci di cavallino bianco, la punta affilata (che è di gran moda) e una treccia che sembra di crine di cavallo che accarezza il piede. Sembra una scultura che si rifà ad un’opera piena di suggestione di Giorgio De Chirico come ’Cavalli in riva al mare’ del 1927, un abbinamento forte tra arte e moda.